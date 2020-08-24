Bayern Münih'in final maçını izleyen Heidi Klum'un eşine verdiği pozlara beğeni yağdı Sıkı bir Bayern Münih taraftarı olan dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint Germain maçını izledi. Maç izlerken verdiği pozları sosyal medyasından paylaşan Klum'un fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Karantina sürecini şarkıcı eşi Tom Kaulitz ile geçiren Alman model Heidi Klum, önceki gün evinde parti verdi.

47 yaşındaki model, yakın arkadaşları ve eşi ile gönül verdiği futbol takımı Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi maçını izledi. Karşılaşma esnasında objektiflere poz vermeyi de ihmal etmeyen dünyaca ünlü modelin paylaşımlarına takipçileri kayıtsız kalmadı.

BİNLERCE BEĞENİ GELDİ

Klum'un eşi tarafından çekilen fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni aldı.