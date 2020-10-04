Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi
04.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:35
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin'i 4-3 yendi. Bir hayli zorlanan ev sahibi ekibin yıldız golcüsü Robert Lewandowski, attığı 4 golle takımına galibiyeti getirdi.
Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. hafta kapanış maçında Hertha Berlin'i Allianz Arena'da konuk etti.
Bavyera ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını Robert Lewandowski'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, Lewandowski'nin 51, 85 ve penaltıdan 90+3. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.
PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ
Hertha Berlin'in gollerini 59. dakikada Jhon Cordoba, 71. dakikada Matheus Cunha ve 88. dakikada Jessic Ngankam kaydetti.
Bayern Münih puanını 6'ya çıkarırken, Hertha Berlin 3 puanda kaldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay