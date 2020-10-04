Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi

04.10.2020 21:13 | Son Güncelleme: 04.10.2020 21:35

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, sahasında Hertha Berlin'i 4-3 yendi. Bir hayli zorlanan ev sahibi ekibin yıldız golcüsü Robert Lewandowski, attığı 4 golle takımına galibiyeti getirdi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. hafta kapanış maçında Hertha Berlin'i Allianz Arena'da konuk etti.

Bavyera ekibi, karşılaşmanın ilk yarısını Robert Lewandowski'nin 40. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, Lewandowski'nin 51, 85 ve penaltıdan 90+3. dakikalarda attığı gollerle karşılaşmadan 4-3 galip ayrıldı.

Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi

PUANINI 6'YA YÜKSELTTİ

Hertha Berlin'in gollerini 59. dakikada Jhon Cordoba, 71. dakikada Matheus Cunha ve 88. dakikada Jessic Ngankam kaydetti.

Bayern Münih puanını 6'ya çıkarırken, Hertha Berlin 3 puanda kaldı.

Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Melania İlham Aliyev Muharrem İnce Erkan Kandemir Mustafa Şentop
Magazin İrem Sak Esra Erol Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül
Spor Samatta Tisserand Fatih Terim Gökhan Gönül Fırat Aydınus
Daha Fazla Muratpaşa Azerbaycan İlham Aliyev Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayern Münih, Hertha Berlin'i Lewandowski'nin golleriyle 4-3 yendi - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.10.2020 21:35:13. #1.15#
title