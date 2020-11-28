Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3 golle geçerek liderliği sürdürdü
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Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3 golle geçerek liderliği sürdürdü

28.11.2020 20:39 | Son Güncelleme: 28.11.2020 20:43
Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3 golle geçerek liderliği sürdürdü

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yendi.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Stuttgart'ı 3-1 yendi.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 9. haftasında Mercedes Benz Arena'da Stuttgart'a konuk oldu.

Stuttgart, 20. dakikada Tanguy Coulibaly'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Bayern Münih bu gole 38. dakikada Kingsley Coman ve 45+1. dakikada Robert Lewandowski ile cevap verdi ve müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Bayern Münih, 87. dakikada Douglas Costa'nın attığı golle karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih, puanını 22'ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Stuttgart, 11 puanla 10. sıraya geriledi.

Leipzig sahasında Arminia Bielefeld'i 2-1 mağlup etti

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta maçında 2 Aralık Çarşamba günü İstanbul'da Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Leipzig, sahasında Arminia Bielefeld'i 2-1 yendi.

Leipzig'in gollerini 29. dakikada Angelino ve 47. dakikada Christopher Nkunku attı.

Arminia Bielefeld'in tek golü 75. dakikada Fabian Klos'tan geldi.

Karşılaşmada ilk 11'de başlayan Trabzonspor'un eksi forveti Alexander Sörloth 72. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Leipzig bu galibiyetle puanını 20'ye çıkardı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi.

Arminia Bielefeld ise 4 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, sahasında Köln'e yenildi

Borussia Dortmund sahasında Köln'e 2-1 mağlup oldu.

Konuk ekibin golleri 9. ve 60. dakikada Ellyes Skhiri'den geldi. Sarı-siyahlı ekibin golünü 74. dakikada Thorgan Hazard kaydetti.

Bu sezon üçüncü mağlubiyetini alan Borussia Dortmund 18 puanda kaldı.

18 karşılaşma sonra ilk galibiyetini alan Köln ise puanını 6'ya çıkardı.

Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Union Berlin sahasında Eintracht Frankfurt ile 3-3, Augsburg da sahasında Freiburg ile 1-1 berabere kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay

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