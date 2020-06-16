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Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu

Bundesliga'nın 32. haftasında Bayern Münih, deplasmanda Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti ve üst üste 8, toplamda ise 30. kez Almanya Bundesliga şampiyonu oldu.

Bayern Münih, Bundesliga'da üst üste 8. kez şampiyon oldu
16.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 23:52

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 32. haftasında Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Bayern Münih 43. dakikada Robert Lewandowski'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Werder Bremen özellikle karşılaşmanın son bölümünde bulduğu gol pozisyonlardan yararlanmayınca Bavyera ekibi, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

PADERBORN KÜME DÜŞTÜ

Bu galibiyetle puanını 76'ya çıkaran Bayern Münih, sezonun bitimine 2 hafta kala üst üste 8 toplamda ise 30. şampiyonluğuna ulaştı.

Öte yandan Paderborn deplasmanda Union Berlin'e 1-0 yenildi. 20 puanla 18. ve son sırda yer alan Paderborn'un küme düşmesi kesinleşti.

BIELEFELD BUNDESLIGA'YA ÇIKTI

Almanya 2. Futbol Ligi'nde lider durumda bulunan Arminia Bielefeld sezonun bitimine 2 hafta kala Almanya Birinci Futbol Ligi'ne (Bundesliga) yükselmeyi garantiledi.

Ligin 32. haftasında 2'nci sırada yer alan Hamburg, sahasında Osnabrück ile 1-1 berabere kalarak puanını 54 çıkardı.

Sezonun bitimine 2 hafta kala bir maçı eksik 61 puanla lider durumda bulunan Arminia Bielefeld böylelikle sezonu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Bir maç eksiği bulunan Stuttgart 52 puan ve averajla 3'üncü, bugün Greuther Fürth ile 0-0 berabere kalan Heidenheim de 52 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

11 yıl aradan sonra yeniden Bundesliga'ya dönen Arminia Bielefeld en son 2004'de 2. Lig'den Bundesliga'ya yükselmiş ve 5 sezon en üst ligde mücadele etmişti.

Almanya 2. Futbol Ligi'nde ilk iki sırayı alan ekipler doğrudan Bundesliga'ya yükseliyor. Sezonu 3'üncülükle tamamlayan takım ise Bundesliga'yı 16. sırada bitiren ekiple "play-out" maçları oynuyor.

Kaynak: AA

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