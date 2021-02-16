Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı

16.02.2021 00:32 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:48

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında lider Bayern Münih, iki kere 2 farklı geriye düştüğü maçta Arminia Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı.

Almanya Bundesliga'nın 21. haftasında lider Bayern Münih, Arminia Bielefeld karşısında müthiş bir geri dönüşe imzaattı.

Yoğun kar yağışı altında başlayan maçın 9. dakikasında Michel Vlap konuk Arminia Bielefeld'i 1-0 öne geçirdi. Vlap, 37'de bir kez daha sahneye çıkarken; ilk yarının da 2-0 sona erdiğini ilan etti.

Robert Lewandowski, 48'de Bayern adına farkı 1'e indirdi. Ancak bir dakika sonra Christian Gebauer, Arminia Bielefeld'in 3. golünü kaydetti. Mücadelenin 58. dakikasında Tolissco, Bayern'i yeniden ümitlendirdi: 2-3. 70'de ise Alphonso Davies'in golü geldi ve Bayern Münih skoru 3-3 yaptı.

REKORU EGALE ETTİ

Bu gol Bayern'in bu sezonki 61. golü oldu. Alman devi, 21. hafta itibariyle Hamburg'un 1981-82'deki en çok gol atma rekorunu egale etti.

5 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Bayern, 2-0 ve 3-1 geri düştüğü maçta 3-3'lük eşitliği yakalasa da kalan dakikalarda başka gol almadı ve iki taraf da birer puana razı oldu. 5 maçlık galibiyet serisi sona eren Bayern Münih, bu sonucun ardından puanını 49'a Arminia Bielefeld ise 18'e çıkardı.

Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mahir Ünal Osman Kavala Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Prens Harry Demet Akalın Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Ömer Ali Cenk Tosun Deniz Türüç Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bayern Münih 2 farklı geriye düştüğü maçta Bielefeld ile 3-3 berabere kaldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 00:48:13. #1.16#
title