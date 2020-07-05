HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş, artan yumurta ve et siparişlerine yetişemiyor.

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor
05.07.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.07.2020 11:46

Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş, artan yumurta ve et siparişlerine yetişemiyor.

Ankara'da ticaretle uğraşan Kemal Karakaya ve Abdulkadir Adıgüzel ile İstanbul'da ticari faaliyetlerini sürdüren Mustafa Koçer, memleketleri Bayburt'ta da yatırım yapmak için harakete geçti.

Üç arkadaş, yaklaşık bir yıl önce Kaleardı Mahallesi'nde 10 dönüm arazi üzerine 75 bin lira bütçeyle TAYBA Kaz Çiftliği'ni kurarak ortak oldu.

"Linda", "Çin" ve "Max" cinsi 700 kaz yavrusu alarak işe başlayan ortaklar, kuluçka makinesine bıraktıkları yumurtalardan çıkan civcivleri de yetiştirerek gelen talepleri karşılamaya çalışıyor.

Ortaklardan Kemal Karakaya, AA muhabirine, her zaman hasret duydukları memleketlerine yatırım yapmak için arkadaşlarıyla kaz çiftliği kurmaya karar verdiklerini söyledi.

Karakaya, 700 kaz yavrusu ile başladıkları işte şu anda 2 bin 500 kaza ulaştıklarını belirterek, "İnşallah seneye de bu sayıyı 10 bine çıkaracağız. Burada kısa sürede kesim tesisi kurmanın hesaplarını yapıyoruz. Bunu da başarırsak artık kaz kesimiyle beraber Türkiye'nin hatta dünyanın her yerine Bayburt'tan kaz ihracatı yapacağız." dedi.

Yoğun talebi karşılamak için kuluçka makinesi ve anaç kaz sayısını artıracaklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"Civciv olarak 500-600 tane sattık ama elimizde yeterince olmadığı için gelen talepleri geri çeviriyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu talebi karşılamak için kuluçka makinesi ve yumurta sayısını artıracağız. Önemli olan işe başlamaktı, arkası bir şekilde geliyor."

Ankara'da da kaz çiftliği bulunan Karakaya, Bayburt'ta gelecek yıl restoran açarak burada doğal yöntemlerle yetiştirdikleri kaz ürünlerini tüketicilere tattırmak istediklerini sözlerine ekledi.

"6 bin civciv dağıtmak için Bakanlığımıza proje sunduk"

Bayburt Tarım ve Orman Müdürü Selami Ersen ise Bayburt'un kaz üretimine yabancı olmadığını, geçmiş yıllarda birçok köyde kaz sürülerinin bulunduğunu söyledi.

Özellikle Gökçedere beldesi ve civar köylerde halen ailelerin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için kaz yetiştirdiklerini ifade eden Ersen, şu değerlendirmede bulundu:

"Ticari anlamda ilk işletme burası oldu. Burası, yılda yaklaşık yüzde 300 büyüme yakalamış bir işletme. Başka bir köyümüze daha çiftlik kuruldu. Bu konuda ciddi manada talep var. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak, 'Ah Kaladan Kazlar Gelir' adı altında, 6 bin civciv dağıtmak için Bakanlığımıza proje sunduk. Onun onaylanmasını bekliyoruz. İnşallah bununla beraber taleplere az da olsa cevap vermeye çalışacağız."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu Ekonomi
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu Ekonomi
Dünyaca ünlü rapçi Kanye West, ABD başkanlığı için Trump'ın rakibi oldu
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı Ekonomi
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi! Ekonomi
Diyarbakır'da koronavirüs vakaları son 4 günde yüzde 15 artış gösterdi!
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor Ekonomi
Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu Ekonomi
Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, 'Babacan tavır' diyerek kararı bozdu
Memurenin kalçasını elleyen müdür tacizden ceza aldı; Yargıtay, "Babacan tavır" diyerek kararı bozdu
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Vicdansız anne 3 haftalık kızını yastıkla öldüremeyince elleriyle boğarak öldürdü
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Köpeği ezip kaçtığı söylenen doktor Birsen Ocaklı'ya ünlü isimlerden tepki yağdı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Sevdiği kız başkasına verilen genç, veda etmek için video çektikten sonra canına kıydı
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Tacize de susmamış! Deniz Bulutsuz, Galatasaraylı basketbolcu Caner Erdeniz'le davalık olmuş
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Coşkun Sabah acı haberi verdi: 3 arkadaşım koronavirüsten öldü
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Torununu kucağına alan Acun Ilıcalı, ilk duygularını paylaştı
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyayı ayağa kaldıracak itiraf! Salgını Çinlilerden öğrenmediklerini kabul ettiler
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Doğada kendiliğinden yetişmesine rağmen toplaması yasak olan salebin kilosu 900 liraya satılıyor
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Fazla yolcu taşıdığı için ceza kesilen minibüs şoförünün ilginç tepkisi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Cahit Özkan Esra Erdoğan Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Hülya Avşar Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Okan Buruk Fatih Terim Gökhan Töre Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Düğün Bakan Sakarya
Şu an buradasınız: Bayburt'ta kaz çiftliği kuran üç arkadaş siparişlere yetişemiyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.7.2020 11:46:09. #1.14#
title