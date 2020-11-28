Bayburt'ta bir miktar esrarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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Bayburt'ta bir miktar esrarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

28.11.2020 09:11 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:15
Bayburt'ta bir miktar esrarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Bayburt'ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar esrarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bayburt'ta polisin yaptığı yol uygulamasında bir miktar esrarla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekiplerince, korona virüs salgınına karşı tedbirler alınarak uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımını bertaraf etmeye yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Bayburt girişinde durdurulan bir araçta yapılan arama neticesinde bir miktar kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan Ş.K. ve B.K. isimli şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden, kullanan, bu suçları işleyerek haksız kazanç elde eden, geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemeye çalışan şüpheliler ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi. - BAYBURT

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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