Bayburt'ta 2019'da Suya Zam Yok

Bayburt Belediyesi, hükümetin aldığı enflasyonla topyekun mücadele kararı kapsamında 2019 yılında su fiyatlarına zam yapılmayacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, tüm abonelerin yeni yılda da 2018 yılı tarifesiyle su kullanmaya devam edecekleri belirtildi.



Uygulamanın, hükümetin aldığı enflasyonla topyekun mücadele kararı kapsamında alındığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Meskenler, ticarethaneler ve resmi kurumlar suyun metreküpünü 2019 yılında da 2018'deki tarife üzerinden kullanabilecek. Buna göre meskenlerde ön ödemeli su sayacı kullananlar suyun metreküpüne 1 lira 60 kuruş, mekanik su sayacı kullanan aboneler ise 2 lira 30 kuruş ödemeyecek. Ticarethaneler ve resmi kurumlar ise ön ödemeli su sayacı kullanıyorlarsa 2 lira 25 kuruş, mekanik sayaç kullanıyorlarsa 3 lira 45 kuruş ödeyecekler."