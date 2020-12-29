Bayburt buz tuttu
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Bayburt buz tuttu

29.12.2020 16:16 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:21

Bayburt buz tuttu Kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti.

Bayburt buz tuttu

BAYBURT - Kar yağışının ardından dondurucu soğuk havanın etkili olduğu Bayburt adeta buz kesti. Geceleri eksi 20 dereceyi bulan soğuk hava nedeniyle çeşmeler dondu.

Kış mevsiminin kendini iyice hissettirdiği Bayburt'ta soğuk hava etkisini artırdı. Kar yağışıyla birlikte zeminin beyaza büründüğü Bayburt'ta karla mücadele ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Gece yaşanan aşırı soğuk, normal hayat akışını güçleştiriyor.

Bayburt merkezde kapalı alan dışında bulunan ve suyu açık kalan bir lavabo donarak adeta buzulları andırdı.

Bayburt'ta kış günlerinde kar ve soğuk havanın alışıldık bir durum olduğunu ifade eden bir vatandaş, "Duydum Bayburt'uma kar yağmış İstanbul'dan kalkıp geldim memleketime. Özlemiştim kadim şehrimi. Kar ve soğuk burada güzel oluyor" dedi.

Öte Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz Bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi birlikte bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklendiği kaydedildi.

Bayburt buz tuttu
Bayburt buz tuttu
Bayburt buz tuttu
Bayburt buz tuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

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