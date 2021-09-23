Batur: Hedefimiz sürdürülebilir bir kent

Konak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde uygulanan olan Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'ne özel düzenlediği etkinliklerle farkındalık yarattı. Güzelyalı'da trafiğe kapatılan 39 Sokak ve Güzelyalı Parkı'nda gün boyu süren etkinliklere Konak Belediye Başkanı Abdül Batur da katıldı. Göztepe formasıyla etkinlik alanına gelen Başkan Batur, masa tenisinden ayak voleyboluna tüm etkinliklere katılarak "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası'na dikkat çekti. Başkan Batur, Konak'ta başlattıkları kentsel dönüşümün de sürdürülebilir, sağlıklı ve güvenli bir kent yaşamını amaçladığını hatırlatarak, "Konak'ta en büyük hedeflerimizden biri de sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı. Konaklıların, daha yaşanabilir koşullarda hayatını sürdürmesini istiyoruz. Daha sağlıklı yapılar, hepimizin nefes alabileceği daha yeşil alanlarımız olsun, sosyal kültürel tesislerimizle hayatımızı zenginleştirelim istiyoruz. Bu amaçla da özellikle kentsel dönüşüm çalışmalarına çok büyük bir ağırlık veriyoruz" diye konuştu.

Gün boyu hareket

Konak Belediyesi'nin Dünya Otomobilsiz Kentler Günü'nde 39 Sokak ve Güzelyalı Parkı'nda düzenlediği etkinlikler sabah sporu ile başladı. Gün boyu trafiğe kapalı olan ve çeşitli spor aktivitelerine ev sahipliği yapan 39 Sokak'ta gerçekleştirilen masa tenisi turnuvası büyük ilgi gördü. Başkan Batur da masa tenisi oynayarak turnuvaya destek verdi. Alanda kurulan fileler bir dakika bile boş kalmazken çocuklar özellikle voleybol, ayak voleybolu, basketbol ve ip atlama etkinliklerine katılarak oldukça eğlenceli zaman geçirdi. Sokakta stant kuran Konak Kadın Kooperatifi de el emeği ürünlerini sergiledi. Pasta Tasarımcıları Derneği, "Yenilebilir Çiçek Yapımı Atölyesi" ve "Şeker Hamurundan Figür Yapımı Atölyesi"yle güne renk kattı. İzmir Folklor Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin halk oyunları gösterileri ise vatandaşlardan büyük alkış aldı.

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