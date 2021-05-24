Batuhan Karadeniz kariyerinin zirve sezonunu yaşadı

Bir dönem Türk futbolunun kendisinden çok şey beklediği fakat kariyerindeki sert düşüşler sonrası beklentileri bir türlü karşılayamayan Batuhan Karadeniz, bu sezon kariyer zirvesini yaşadı. 30 yaşındaki golcü, Hekimoğlu Trabzon formasıyla çıktığı 38 maçta 30 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.