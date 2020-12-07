Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi! Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli?
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Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi! Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli?

07.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:02
Batuhan Karacakaya kimdir? Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi! Batuhan Karacakaya kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Batuhan Karacakaya, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilenler. Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi. Batuhan Karacakaya kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Batuhan Karacakaya merak konusu oldu. İşte Batuhan Karacakaya hakkında merak edilen Batuhan Karacakaya kimdir, Batuhan Karacakaya hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

BATUHAN KARACAKAYA KİMDİR?

Doğum tarihi: 5 Şubat 1997

Kaç yaşında: 23yaşında

Nereli: İstanbul,

Oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde 2008 ile 2010 yıllarında "Bülent Ziyagil" rolünü canlandırdı. Daha sonra Umutsuz Ev Kadınları dizisinde "Mert" karakterini canlandırdı ve birçok filmde rol aldı Diriliş Ertuğrul dizisinde "Dündar" rolünü canlandırdı

DİZİLERİ

• 2016/ Diriliş Ertuğrul (Dündar)

• 2011- 2013/ Umutsuz Ev Kadınları (Mert)

• 2008-2010/ Aşk-ı Memnu (Bülent Ziyagil)

• 2007-2008/ Bıçak Sırtı (Murat Ertuğrul)

• 2005/ Beşinci Boyut (Arif/Emre)

• 2004/ Büyük Buluşma (Tunç)

FİLMLERİ

• Aşk Tesadüfleri Sever - 2011

• Dersimiz Atatürk - 2010

• Bekle Beni - 2010

• Uzun Hikâye - 2012

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