Batuhan Adem puan durumu kaç kaç SURVİVOR – FİNAL?

Batuhan Adem puan durumu kaç kaç SURVİVOR – FİNAL?
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Survivor All Star 2025, aylarca süren nefes kesen mücadelelerin ardından bu akşam büyük finale ulaştı. Peki, Batuhan Adem puan durumu kaç kaç?

Survivor 2025'te büyük final için nefesler tutuldu. Sezon boyu rakiplerini eleyerek finale yükselme başarısı gösteren Adem ve Batuhan Survivor şampiyonu olabilmek adına canlı yayında zorlu parkura çıkıyor. Peki, Batuhan Adem puan durumu kaç kaç SURVİVOR – FİNAL?

İLK TURU ADEM KAZANDI!

Survivor All Star 2025 finalinde ilk tur Batuhan'un seçimi ile atış oyunu oldu. Batuhan, Adem karşısında ilk turda farkı ikiye kadar çıkarsa da, skoru koruyamadı. İlk turun sonunda Adem Kılıçcı üst üste aldığı 3 oyunla ilk turu 5-4 kazanarak, ilk turu kazanmayı başardı.

Batuhan Adem puan durumu kaç kaç SURVİVOR – FİNAL?

İKİNCİ TUR

İkinci tur ise Adem'in seçimi ile atış oyunu oldu. Survivor'da ikinci turun sonunda rakibine karşılık vermeyen Batuhan, rakibine 5-1 skorla mağlup oldu. Bu sonuca göre Adem turda 2-0 öne çıkarak büyük avantaj yakaladı.

Batuhan Adem puan durumu kaç kaç SURVİVOR – FİNAL?

Üçüncü turu da Adem'in kazanması durumunda, Survivor All Star şampiyonu Adem Kılıçcı kupanın sahibi olacak.

3.TUR BATUHAN ADEM PUAN DURUMU KAÇ KAÇ:

Survivor 2025 finalinde 3 tur sonunda kazanan isim bu sezonun şampiyonu olacak. Her turda 5 olan isim o turun kazananı olacak.

Batuhan : 0

Adem : 3

Batuhan Adem puan durumu kaç kaç SURVİVOR – FİNAL?

Survivor 2025 şampiyonu Adem Kılıçcı oldu!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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