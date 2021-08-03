Battlefield V ve 7 farklı oyun Amazon Prime üyeleri için ücretsiz oldu!
Amazon'un prime aboneleri için her ay ücretsiz olarak verdiği oyunların listesi belli oldu. Battlefield V ücretsiz indirme işlemi nasıl yapılır? İşte detaylar!
Dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'un sahip olduğu Amazon şirketinin Prime uygulaması oyun sektörüne yönelik adımlar atmaya başladı. Geçen ay Battlefield 1'i kullanıcılarıyla buluşturan Amazon Prime, Ağustos ayı ücretsiz oyun listesini duyurdu. Amazon Prime'ın bu ayki listesinde yer alan oyunlar şöyle:
AMAZON PRIME AĞUSTOS AYI ÜCRETSİZ OYUNLAR LİSTESİ
- Battlefield V
- Lost Horizon 2
- Secret Files: Tunguska
- Another Lost Phone: Laura's Story
- Planet Alpha
- Indiana Jones and the Fate of Atlantis
- A Normal Lost Phone
- Metamorphosis
BATTLEFIELD V NASIL İNDİRİLİR?
Amazon'un sayfasından "Üye Ol" butonuna tıklamanızın ardından hesabınıza girişyapmanız gerekecektir. Giriş yaptıktan sonra Amazon Prime üyeliğini ilk ay ücretsiz sonraki aylar ise 7.90 TL ödeyerek Amazon Prime aboneliğinden yararlanabilirsiniz.
Aboneliğiniz tamamladıktan sonra Prime Gaming sayfasına girdiğinizde ücretsiz şekilde verilen oyunları göreceksiniz. Oradan Battlefield V'i talep et tuşuna tıklayınız. Ardından açılan sayfada kodu talep edin tuşuna basınız ve gelen ekrandaki kodu Origin platformundan ürün anahtarı kullan yazan yere girerek Battlefield V indirmenizi yapabilirsiniz.