Batman'da yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / İbrahim Torlak - Haberler | Güncel
Batman'ın Gercüş ilçesinde, yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde, yön levhasına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Ramazan Kardaş idaresindeki 34 BB 8281 plakalı otomobil, Gercüş ilçesi Ayrancı rampasında yol kenarındaki yön levhasına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü Kardaş, ekiplerin müdahalesiyle çıkarılarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.