Batman'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
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Batman'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Batman'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
25.06.2020 13:16 | Son Güncelleme: 25.06.2020 13:35

Batman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Batman'ın Beşiri ilçesinde meydana geldi. 06 GFB 36 plakalı otomobil. sürücüsünün Batman, Beşiri kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sürücü, sıkıştığı yerden AFAD ekipleri tarafından çıkarılarak ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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