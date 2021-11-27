Batman'da düzenlenen tenis turnuvasında finale kalan takımlar belli oldu

BATMAN (DHA) - Batman'da düzenlenen tenisin önemli organizasyonlarından Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nda finale kalan ekipler belli oldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayelerinde Türkiye Tenis Federasyonu, Batman Valiliği ve Batman Belediyesi işbirliğinde TPAO Batman Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Takım Şampiyonası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. 23 Kasım'da başlayan organizasyon, bugün yarı final müsabakaları ile sürerken finale adını yazdıran takımlar da belli oldu.

Van Gençlikspor - Diyarbakır Gençlikspor: 2-1