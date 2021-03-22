Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü

22.03.2021 12:19 | Son Güncelleme: 22.03.2021 12:29
Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü

BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli Anadolu semenderi görüldü.

BATMAN'ın Gerçüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde, nesli tükenme tehlikesi altında olan benekli Anadolu semenderi görüldü. Vatandaşlar, buldukları semendere su verdikten sonra doğal ortamına saldı.

Türkiye'ye özgü endemik bir tür olan benekli Anadolu semenderi Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Çiçekli köyünde görüntülendi. Nesli tehlike altındaki semenderi sokakta bulanan vatandaşlar bir kovanın içine bırakarak, su içmesini sağladı. Semender, daha sonra doğal ortamına salındı.

Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü
Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü
Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü
Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü
Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü
Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Şeyma Subaşı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Erol Bulut Fatih Terim Bülent Uygun Aykut Kocaman Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Batman'da, benekli Anadolu semenderi görüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 12:29:45. #1.16#
title