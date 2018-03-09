Batı Akdeniz'den ABD'ye Mermer İhracatında Artış

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Mustafa Satıcı, ABD'ye 2017'de 75 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, 2018'in iki aylık döneminde ise ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artışla 20 milyon dolara yaklaştığını bildirdi.

Satıcı, yazılı açıklamasında, Batı Akdenizli mermer ihracatçılarının, Ekonomi Bakanlığı desteğiyle gerçekleştirilen URGE Projesi ile "ABD'yi fethettiğini" belirtti.

Etkin çalışmalar sonucu ABD'nin bölgeden en fazla ihracat yapılan ülkeler sıralamasında dördüncülüğe yükseldiğine işaret eden Satıcı, şunları kaydetti:

"Mermer ihracatçılarımız URGE Projeleri kapsamında iki yılda üç kez ABD'ye gitti. Bu görüşmelerde ABD'nin önde gelen mermer ithalatçıları, mermer tedarikçileri, proje uygulayıcısı ve mermer depolarının üst düzey yöneticileriyle iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Özetle ihracatçılarımız ABD'de etkili çalışmalar gerçekleştirdi. Bu çalışmaların karşılığını da iş anlaşmaları sağlayarak aldı. 2015'te ABD'ye 49 milyon dolar ihracatımız vardı. 2016 ve 2017'de etkin çalışmalar gerçekleşti. Bunun sonucu ABD'ye 2017'de 75 milyon dolar ihracat gerçekleşti. 2018'in iki aylık döneminde ise ihracatımız yüzde 50 artışla 20 milyon dolara yaklaştı."

Satıcı, ABD pazarında sağlanan bu başarının alternatif pazar olarak görülen yeni pazarlarda da sağlanması için çalışmaların devam ettiğini vurguladı.