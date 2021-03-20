Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak
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Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak

20.03.2021 12:16 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:51

Koronavirüs salgını nedeniyle borcunu ödeyemeyen esnaf için yeniden yapılandırma geldi. Buna göre, anapara borçları 18 ay taksitlendirilecek, gecikme faizleri silinecek. Kalan taksitler de faizsiz 6 ay süreyle ötelenecek. İşte şu ana kadar 100 bini aşkın esnafın başvuruda bulunduğu faizsiz çözüm imkanının ayrıntıları.

Koronavirüs salgını nedeniyle gelirleri azalan ve borcunu ödemekte zorlanan esnafa yeni bir kolaylık daha getirildi. Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) kefaleti ile Halk Bankası'ndan kullandırılan kredilerde daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayanlara erteleme geldi. İşte faizsiz çözüm imkanının ayrıntıları:

FAİZ YÜZDE 4'TE KALDI

Kredi borç yapılandırmasında, TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek, anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunulacak. Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi.

TESKOMB Başkanı Abdülkadir Akgül, kredi faiz oranının değişmediğini ve yüzde 4-4.5 arasında aynı kaldığını belirterek, "Esnafımızın aldığı kredilerde üç taksidini ödeyemeyenler bu fırsattan yararlanamıyor. Pandemi de devam ettiği için haliyle esnafımızın ödeme gücü yerine gelmedi. Bu nedenle biz de esnafımıza destek olmak amacıyla yeni bir kolaylık yaptık" dedi.

MÜRACAAT 100 BİNİ AŞTI

Şu anda borç yeniden yapılandırmasına başvuranların sayısının 100 bini aştığını da vurgulayan Akgül, "Toplamda 500 milyon lirayı geçen bir yeniden yapılandırmadan bahsediyoruz. İlk çıktığında bankadan çekilen kredi miktarı ise 3-4 milyar lira civarındaydı" diye konuştu.

ZOR GÜNLERDE ÖNEMLİ BİR DESTEK

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, salgınla mücadele edilen bu zor günlerde, daha önce borcu yapılandırılan ancak ödeyemeyen veya yapılandırmadan faydalanamayan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortağı esnaf ve sanatkârlara destek olmak amacıyla yeni bir kolaylığın hayata geçirildiğini bildirdi.

18 TAKSİT İMKANI

Pekcan, kredilerde TESKOMB'un alacağı gecikme faizlerinden vazgeçilerek ve anapara borçlarına 18 ay taksitlendirme imkânı sunularak yeni bir borç yapılandırılmasının 18 Mart 2021 itibarıyla başlatıldığını kaydetti.

FAİZSİZ 6 AY ÖTELENDİ

Pekcan, "Yeni yapılandırmayla daha önce borçları yapılandırılan ve taksitleri devam edenlerin de kalan taksitleri faizsiz 6 ay süreyle ötelendi. Esnaf ve sanatkârlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu. (Sabah)

Borcu olan esnafa müjde! Faizler silinecek, 18 ay taksit yapılacak
Haber Yorumları (4)
10: Aynı şeyi özel ve diğer devlet bankaları da yapmalı
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TEMEL: Halk bankası kaldı mı yaw
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ÇELİŞKİ: halk bankası yaptı peki ziraat niye yapmıyor
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