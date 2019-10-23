Bastian Schweinsteiger'in Bayern Münih'teki En İyi Anları

23.10.2019 15:39

Bastian Schweinsteiger gerçek bir Bayern Münih efsanesi. Bavyera ekibiyle 500 maçta forma giyip 68 gol 100 asist katkı yapan Schweini, 13 sezonda 8 Bundesliga şampiyonluğu, 7 Almanya Kupası ve bir Şampiyonlar Ligi Kupası kazandı.