Basketbolda Maçın Ardından

Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Alman ekibi MHP Riesen'e 72-67 yenilen Gaziantep Basketbol'un başantrenörü Nenad Markovic, oyuncularını uyandırmak için bu tür maçları kazanmaları gerektiğini söyledi.

Markovic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin turnuvadaki en iyi takımlardan birisi olduğunu dile getirdi.

Bu maça çıkarken oyuncularına, rakiplerinin özelliklerini anlattığını ifade eden Markovic, "Oyuncularımı uyandırmak için bu tür maçları kazanmamız lazım. Çok basit hatalarımız maçın sonucunu belirledi." dedi.

Maçın genelinde oyuncuların performansından memnun olduğunu ifade eden Markovic, daha iyi olmaya çalışacaklarını kaydetti.

Markovic, ligdeki kötü gidişatla ilgili bir soru üzerine de şöyle konuştu:

"Bu tarz dönemlerde taraftara mesaj göndermek çok kolay olmuyor. Buraya gelirken işimizin zor olduğunu biliyordum. Şu an takımı kurtarmaya çalışıyorum. Bu takımdaki en çok sevdiğim şey, kulüpte çalışanlar ve taraftarlar. Taraftarlardan bizi desteklemelerini istiyorum. Ligde kalmak için son ana kadar elimizden geleni yapacağız, ümit ediyorum başarılı olacağız."

MHP Riesen cephesi

MHP Riesen Başantrenörü John Patrick ise performanslarından dolayı oyuncularıyla gurur duyduğunu vurguladı.

Eksikliklerine rağmen iyi oynadıklarını anlatan Patrick, "Kritik anlardaki atışlarımız bize maçı kazandırdı." ifadelerini kullandı.