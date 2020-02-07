Basketbolda hedef bölgesel lig

07.02.2020 11:27 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:27

Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü, basketbol branşında bölgesel ligde mücadele etmek için kolları sıvadı.



Mudanya Gençlik ve Spor Kulübü, basketbol branşında sezonu başarıyla tamamlayan sporcular ve kulüp yöneticileriyle kahvaltıda bir araya geldi. La Fontaine Konak Otel'de düzenlenen kahvaltıda buluşan kulüp yöneticileri ve sporcular, bölgesel ligde mücadele parolasıyla moral depoladı. Kulüp Başkanı Hasan Torun, geçen sezon minikler, küçükler ve büyükler kategorisinde yerel ligde mücadele eden basketbol takımlarının yeni kurulmasına rağmen A takım kategorisinde çeyrek finale kadar çıkma başarısı gösterdiğini söyledi.



Basketbolda A Takım antrenörlüğüne İsmail Biçermen ve yardımcılığına ise Emre Öğüt'ün getirilerek teknik kadronun güçlendirildiği kulüpte, yeni dönem hedefin basketbol ile Mudanya ve bölge sporunda ses getirmek olduğunu kaydeden Torun, 14 branşta faaliyet gösteren kulüpte her branşın kendileri için önem arz ettiğini ifade etti. - BURSA

Kaynak: İHA