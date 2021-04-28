Basketbolda 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 2021 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin ev sahipliğinde 3-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası organizasyonunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin ev sahipliğinde 3-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası organizasyonunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Mali ile eşleşti.

2019 yılında düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile final mücadelesine çıkan milliler, bu turnuvadaki başarısından dolayı Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmişti.FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde oluştu: A GRUBU: Kanada, Litvanya, Japonya, SenegalB GRUBU: Letonya, Sırbistan, İran, Porto RikoC GRUBU: İspanya, Fransa, Kore, ArjantinD GRUBU: Türkiye, ABD, Avustralya, Mali1979 yılından beri düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD'nin 7 şampiyonluğu bulunuyor. ABD ile birlikte organizasyonda Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Avustralya, İspanya, Kanada ve Yugoslavya 1'er kez şampiyonluk kazandı. 2019 yılında Yunanistan'ın Heraklion kentinde düzenlenen son Dünya Kupası'nda ABD, Mali'yi 93-79 yenerek altın madalya elde etmişti.

2015 yılında yine Yunanistan'ın Heraklion kentinde düzenlenen organizasyonda ise milli takımımız, ev sahibi Yunanistan'ı üçüncülük karşılaşmasında 80-71 mağlup ederek turnuvada bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı