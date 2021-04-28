Basketbolda 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 2021 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Basketbolda 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 2021 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Basketbolda 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 2021 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin ev sahipliğinde 3-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası organizasyonunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinin ev sahipliğinde 3-11 Temmuz tarihleri arasında yapılacak FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası organizasyonunun kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye 19 Yaş Altı Milli Basketbol Takımı, D Grubu'nda ABD, Avustralya ve Mali ile eşleşti.

2019 yılında düzenlenen 18 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda İspanya ile final mücadelesine çıkan milliler, bu turnuvadaki başarısından dolayı Dünya Kupası'na katılma hakkını elde etmişti.FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası'nda gruplar şu şekilde oluştu: A GRUBU: Kanada, Litvanya, Japonya, SenegalB GRUBU: Letonya, Sırbistan, İran, Porto RikoC GRUBU: İspanya, Fransa, Kore, ArjantinD GRUBU: Türkiye, ABD, Avustralya, Mali1979 yılından beri düzenlenen 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nda ABD'nin 7 şampiyonluğu bulunuyor. ABD ile birlikte organizasyonda Sırbistan, Yunanistan, Litvanya, Avustralya, İspanya, Kanada ve Yugoslavya 1'er kez şampiyonluk kazandı. 2019 yılında Yunanistan'ın Heraklion kentinde düzenlenen son Dünya Kupası'nda ABD, Mali'yi 93-79 yenerek altın madalya elde etmişti.

2015 yılında yine Yunanistan'ın Heraklion kentinde düzenlenen organizasyonda ise milli takımımız, ev sahibi Yunanistan'ı üçüncülük karşılaşmasında 80-71 mağlup ederek turnuvada bronz madalyanın sahibi olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
ABD'de gözaltı sırasında yüzüstü yere yatırılan 26 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi
NASA ve SpaceX kötü hava koşulları nedeniyle astronotların dönüşünü erteledi
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
Bu zamana kadar üretilenlerin en gelişmişi! ABD ordusuna video oyunlarını aratmayan gözlük
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mehmet Muş Derya Yanık Vedat Bilgin Meral Akşener
Magazin Hadise Hakan Altun Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Diego Ünal Karaman Aykut Kocaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Basketbolda 19 Yaş Altı Erkek Milli Takımı'nın 2021 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 20:06:40. #1.15#

title