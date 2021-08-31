Basketbolcular, öğrencilerle bir araya geldi

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı, başantrenör Erhan Ernak, teknik ekipten Ender Aslan, Muhammet Tunç ile basketbolcular Jamal Jones ve Erkan Yılmaz, Serik Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.

Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Basketbol Takımı, başantrenör Erhan Ernak, teknik ekipten Ender Aslan, Muhammet Tunç ile basketbolcular Jamal Jones ve Erkan Yılmaz, Serik Bahçeşehir Koleji öğrencileri ile bir araya geldi.

Serik Bahçeşehir Koleji Aspendos Kampüsü'nün 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı açılışı nedeniyle okulun konferans salonunda düzenlenen programa, okul kurucuları Baki Çimen, Musa Aksu, Mehmet Işık, Ahmet Aksu ile okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ile bir araya gelen sporcular ve teknik heyet, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Öğrencilerin, neden az sayıda basketbolcu ile programa katıldıkları sorusuna cevap veren başantrenör Erhan Ernak, "Yaklaşık 25 gündür aralıksız antrenman yapıyoruz. Sporcularımızı dinlendirecek imkanımız olmadı. Yarın bir turnuvaya başlıyoruz. Burada 3 maç oynayıp İstanbul'a döneceğiz. O nedenle" dedi.Öğrencilerin basketbolda iyi olmak için ne yapmak gerektiğine yönelik sorusuna cevap veren Erkan Yılmaz, "Ne olursa olsun eğer bir şeye erişmek istiyorsan, ona ulaşmak için çalışmak mücadele etmek gerekiyor. Her gün çalışmaya hedeflere doğru ilerlemek zorundasın" dedi.Kendisine soru soran küçük öğrencinin yaşını soran Jamal Jones, "Ben senin gibi 8 yaşındayken sadece kaykay kayıyordum. Basketbol öğrenmek için o kadar çok zamanın var ki, iyi şanslar" ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılanan basketbolcular, program sonunda birlikte fotoğraf çektirdi.

- Antalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı