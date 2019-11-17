Basketbol: Toplu sonuç
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 3 maç yapılırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta tek karşılaşmayla sona erdi.
17.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:14
ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 3 maç yapılırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta tek karşılaşmayla sona erdi.
Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Darüşşafaka Tekfen-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 68-72
TOFAŞ-Fenerbahçe Beko: 76-82
Beşiktaş Sompo Sigorta-Frutti Extra Bursaspor: 80-59
Türkiye Basketbol 1. Ligi
Bandırma Kırmızı-Merkezefendi Belediyespor: 77-82
Kaynak: AA