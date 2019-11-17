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Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 3 maç yapılırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta tek karşılaşmayla sona erdi.

17.11.2019 20:14 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:14
Basketbol: Toplu sonuç

ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında 3 maç yapılırken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 6. hafta tek karşılaşmayla sona erdi.

Liglerde oynanan karşılaşmaların sonuçları şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Darüşşafaka Tekfen-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: 68-72

TOFAŞ-Fenerbahçe Beko: 76-82

Beşiktaş Sompo Sigorta-Frutti Extra Bursaspor: 80-59

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bandırma Kırmızı-Merkezefendi Belediyespor: 77-82

Kaynak: AA
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