Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15. hafta mücadelesi, 8 maçla tamamlandı.

Basketbol: Toplu Sonuç

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15. hafta mücadelesi, 8 maçla tamamlandı.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Adana ASKİ karşısında 20-0 hükmen galip sayıldı. Menderes Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Galatasaray, Adana ASKİ'nin bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Statü gereği sarı-kırmızılılar, hükmen galip ilan edildi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi

Darüşşafaka-Trabzonspor: 88-73

Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 85-72

Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75-77

Eskişehir Basket-TOFAŞ: 76-75

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Adana ASKİ-Galatasaray: 0-20 (Hükmen)

Bornova Beckerspor-BOTAŞ: 51-98

OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor: 53-62

İstanbul Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64-100

Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi: 68-82

Türkiye Basketbol 1. Ligi

İstanbulspor Beylikdüzü-Selçuklu Belediyespor: 57-93

Petkimspor-Akhisar Belediyespor: 77-76

Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Bursa Durmazlar: 77-89

Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor: 85-100

Bandırma Kırmızı-Bahçeşehir Koleji: 63-69

Antalyaspor-Türk Telekom: 81-91

Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Karesispor: 85-93

Düzce Belediyespor-Sigortam.net Bakırköy Basket: 74-81

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