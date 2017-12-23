Basketbol: Toplu Sonuç
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15. hafta mücadelesi, 8 maçla tamamlandı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 12, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 11. hafta başlarken, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 15. hafta mücadelesi, 8 maçla tamamlandı.
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Galatasaray, Adana ASKİ karşısında 20-0 hükmen galip sayıldı. Menderes Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Galatasaray, Adana ASKİ'nin bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Statü gereği sarı-kırmızılılar, hükmen galip ilan edildi.
Alınan sonuçlar şöyle:
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi
Darüşşafaka-Trabzonspor: 88-73
Gaziantep Basketbol-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 85-72
Galatasaray Odeabank-Sakarya Büyükşehir Belediyespor: 75-77
Eskişehir Basket-TOFAŞ: 76-75
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Adana ASKİ-Galatasaray: 0-20 (Hükmen)
Bornova Beckerspor-BOTAŞ: 51-98
OGM Ormanspor-Samsun Canik Belediyespor: 53-62
İstanbul Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 64-100
Beşiktaş-Yakın Doğu Üniversitesi: 68-82
Türkiye Basketbol 1. Ligi
İstanbulspor Beylikdüzü-Selçuklu Belediyespor: 57-93
Petkimspor-Akhisar Belediyespor: 77-76
Halk Enerji TED Ankara Kolejliler-Bursa Durmazlar: 77-89
Yalova Group Belediyespor-Afyon Belediyespor: 85-100
Bandırma Kırmızı-Bahçeşehir Koleji: 63-69
Antalyaspor-Türk Telekom: 81-91
Samsun Büyükşehir Belediye Anakent-Karesispor: 85-93
Düzce Belediyespor-Sigortam.net Bakırköy Basket: 74-81