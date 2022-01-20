Zalgiris Kaunas: 73-67 - Haberler Spor
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Zalgiris Kaunas: 73-67

Zalgiris Kaunas: 73-67
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka KardumFENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, FloydZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas...

SALON: Ülker Spor ve Etkinlik

HAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka Kardum

FENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, Floyd

ZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas 16, Cavanaugh 2, Blazevic 10, Lekavicius 5, Nebo 4, Giffey 6

1'İNCİ PERİYOT: 7-13

İLK YARI: 24-30

3'ÜNCÜ PERİYOT: 44-51

5 FAUL ALAN: 39.45 Blazevic (Zalgiris Kaunas)

Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'ı 73-67 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 30-24 geride kapatan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Şehmus Hazer 13, Polonara 10 sayı üretti. Deplasman ekibinde ise Ulanovas 16, Lukosiunas 15 sayı kaydetti.


Zalgiris Kaunas: 73-67

Zalgiris Kaunas: 73-67

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Ahmet Düverioğlu, Melih Mahmutoğlu, Hırvatistan, Fenerbahçe, Spor, Haber

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