Zalgiris Kaunas: 73-67
SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka KardumFENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, FloydZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas...
SALON: Ülker Spor ve EtkinlikHAKEMLER: Juan Carlos Garcia, Carmelo Paternico, Luka KardumFENERBAHÇE BEKO: Şehmus Hazer 13, Melih Mahmutoğlu 2, Pierre 5, Polonara 10, Ahmet Düverioğlu 9, Tarık Biberovic 9, Henry, Guduric 19, Booker 6, FloydZALGIRIS KAUNAS: Kalnietis 9, Lukosiunas 15, Ulanovas 16, Cavanaugh 2, Blazevic 10, Lekavicius 5, Nebo 4, Giffey 61'İNCİ PERİYOT: 7-13İLK YARI: 24-303'ÜNCÜ PERİYOT: 44-515 FAUL ALAN: 39.45 Blazevic (Zalgiris Kaunas)Turkish Airlines Euroleague'in 22'nci haftasında Fenerbahçe Beko, sahasında Zalgiris Kaunas'ı 73-67 mağlup ederek 9'uncu galibiyetini aldı.Karşılaşmanın ilk yarısını 30-24 geride kapatan Fenerbahçe Beko'da Marko Guduric 19 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Şehmus Hazer 13, Polonara 10 sayı üretti. Deplasman ekibinde ise Ulanovas 16, Lukosiunas 15 sayı kaydetti.