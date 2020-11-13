Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu
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Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu

13.11.2020 09:10 | Son Güncelleme: 13.11.2020 09:20
Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu

THY Euroleague'in 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Barcelona deplasmanında ummadığı bir yenilgi aldı. Sarı-lacivertliler sahadan, 42 sayı farkla 97-55 mağlup ayrıldı.

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Euroleague 8. hafta maçında deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya 97-55 yenildi.

Barcelona kentindeki Palau Blaugrana Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 28-17 önde kapatan

Barcelona, rakibinin ilk beş dakikasında üç sayı üretebildiği ikinci periyotta farkı daha da açarak soyunma odasına 51-29 üstün gitti.

Üçüncü çeyrekte 14 sayılık seri yakalayan ve son periyoda 69-38 önde giren İspanyol ekibi, salondan 97-55 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, Barcelona'ya 42 sayı farkla mağlup oldu

KURIC MAÇA DAMGA VURDU

Ev sahibi takımda, 25 sayıyla oynayan Kyle Kuric maçın en skorer ismi olurken, Rolands Smits 20, Nikola Mirotic 16 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

Sarı-lacivertli ekipte, Lorenzo Brown 10, Leo Westermann 9 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 4. mağlubiyetini aldı, sezona iyi başlayan Barcelona ise 7. galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Haber Yorumları (3)
UYURGEZER: Allah''tan 5. dakikada yenileceğimiz belli oldu da, uykusuz kalmadık.
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GADDAR: BİRDEN AKLIMA TEYOMAN REYİZ''İN ŞARKISI GELDİ NEDENSE :)
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VİZYON BEY: Vizyon Ali bitirdi spor kulübünü. . . .
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