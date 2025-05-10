Hindistan ve Pakistan'ın ateşkes ilan etmesine Türkiye'den ilk yorum

Asya'daki ateşkese masadaki Türkiye'den ilk yorum
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var

BASKETBOL SÜPER LİGİ SON DURUM | Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçını kim kazandı, son durum ne? Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?

BASKETBOL SÜPER LİGİ SON DURUM | Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçını kim kazandı, son durum ne? Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BASKETBOL SÜPER LİGİ | Play-off heyecanı tüm hızıyla sürerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev basketbol derbisi sporseverlerin gündeminde. Taraftarlar, "Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, Beşiktaş - Fenerbahçe maçına dair tarih, saat ve yayın bilgileri…

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı nefes kesici karşılaşmalarla devam ediyor. Bu heyecanın en önemli duraklarından biri ise hiç kuşkusuz Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev mücadele olacak. Ezeli rakipler bu kez basketbol sahasında kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, taraftarlar büyük bir merakla "Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

10 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki kritik basketbol karşılaşmasında Emin Moğulkoç, Polat Parlak ve Ahmet Tatlıcı hakem olarak görev aldı.

BASKETBOL SÜPER LİGİNDE SON DURUM | Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçını kim kazandı, son durum ne? Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçını kim kazandı

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇININ SONUCU NE OLDU, KİM KAZANDI?

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci karşılaşmasında, Fenerbahçe Beko sahadan 86-77'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip seride durumu 2-0 yaparak finale yükselme yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

BASKETBOL SÜPER LİGİNDE SON DURUM | Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçını kim kazandı, son durum ne? Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman

Beşiktaş Fibabanka ise seride kalabilmek için sonraki maçta galibiyet arayacak. Mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluştu.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası
Canlı anlatım! Maçta ilk gol geldi

Dev maçta tempo çok yüksek! Mücadelede ilk gol geldi
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.