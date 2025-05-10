BASKETBOL SÜPER LİGİ SON DURUM | Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçını kim kazandı, son durum ne? Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde play-off heyecanı nefes kesici karşılaşmalarla devam ediyor. Bu heyecanın en önemli duraklarından biri ise hiç kuşkusuz Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan dev mücadele olacak. Ezeli rakipler bu kez basketbol sahasında kozlarını paylaşmaya hazırlanırken, taraftarlar büyük bir merakla "Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta başlıyor ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, detaylar…

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

10 Mayıs Cumartesi günü saat 18.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki kritik basketbol karşılaşmasında Emin Moğulkoç, Polat Parlak ve Ahmet Tatlıcı hakem olarak görev aldı.

Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçını kim kazandı

BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇININ SONUCU NE OLDU, KİM KAZANDI?

10 Mayıs 2025 Cumartesi günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci karşılaşmasında, Fenerbahçe Beko sahadan 86-77'lik skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertli ekip seride durumu 2-0 yaparak finale yükselme yolunda büyük bir avantaj yakaladı.

Beşiktaş - Fenerbahçe basketbol maçı ne zaman

Beşiktaş Fibabanka ise seride kalabilmek için sonraki maçta galibiyet arayacak. Mücadele, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak basketbolseverlerle buluştu.