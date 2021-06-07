Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı
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Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı.

ING Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko'ya 3-0 üstünlük kurarak şampiyon olan Anadolu Efes, kupasını aldı.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan ve Anadolu Efes'in Fenerbahçe'yi 93-66 mağlup ettiği final serisi son müsabakasının ardından kupa töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, şampiyonluk kupasını Anadolu Efes'in kaptanı Doğuş Balbay'a takdim etti. Milli oyuncu Doğuş Balbay, takım arkadaşlarının yanına gelerek kupayı havaya kaldırdı.

Anadolu Efesli oyuncular ve teknik heyet, lig şampiyonluğunu Quenn'in "We are the champions" şarkısı eşliğinde kutladı. Basketbolcular, teknik heyet ve aileleri, kupa töreninin ardından saha ortasında büyük sevinç yaşadı.

Fenerbahçe Beko'da ise oyunculara ve teknik heyete ikincilik ödülleri verildi.

MVP ödülü Beaubois'nın

Anadolu Efes'in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, play-off final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülüne layık görüldü.

Beaubois, final serisinde oynadığı 3 maçta 22,3 sayı ortalaması yakalayarak, lacivert-beyazlı takımın şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol oynadı.

Fransız oyuncuya ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok takdim etti.

Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı
Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes, kupasını aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off final
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
ING Basketbol Süper Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Fenerbahçe Beko'yu 93-66 yenen Anadolu Efes, seriyi 3-0 kazanarak 2020-2021 sezonunun...
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes
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