Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 103 - Anadolu Efes: 85
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Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 103 - Anadolu Efes: 85

07.03.2021 19:16 | Son Güncelleme: 07.03.2021 19:31
Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 103 - Anadolu Efes: 85

Namağlup lider Anadolu Efes'e bu sezonun ilk mağlubiyetini HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 103-85 ile yaşattı.

Namağlup lider Anadolu Efes'e bu sezonun ilk mağlubiyetini HDI Sigorta Afyon Belediyespor, 103-85 ile yaşattı.

İNG Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden HDI Sigorta Afyon Belediyespor ligin 23. haftasında evinde Anadolu Efes'i konuk etti. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen maçta iki takım da hızlı başladı. İlk çeyreği kazanan Efes ilk yarı sonunda Afyon Belediye'ye yenik düştü. Üçüncü çeyrekte farkı açan Afyon Belediye, son çeyrekte artırdığı farkla maçı 103-85 kazandı. Maçın üçüncü çeyreğinde bitime 4 dakika 17 saniye kala Anadolu Efes Koçu Ergin Ataman pozisyon hakeme itiraz etti. İlk teknik faulünü alan Ataman, itirazlarına devam ederek ikinci teknik faulü alarak salondan ihraç edildi.

Ayrıca Afyon Belediye, namağlup lider Anadolu Efes'i mağlup ederek sezonun ilk mağlubiyetini tattırdı.

Maçın ilk çeyreği iki ekibin de çekişmeli oyunu ile başladı. Anadolu Efes, birinci çeyreği 25-28 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe de iki ekip hızlı başlarken çeyreğin son anlarında hızını artıran Afyon Belediye son saniye basketi, yarıyı 52-51 önde kapattı.

İkinci yarıda hızını iyiden iyiye artıran Afyon Belediye bu çeyrekte farkı çift hanelere çıkardı. 72-58

Son çeyrekte de Afyon Belediye'nin rüzgarı eserken maçı 101-85 ile kazanan yine Afyon Belediye oldu.

Afyon Belediye kazandığı bu maçla galibiyet sayısını 12'ye çıkarırken, Anadolu Efes ise bu sezon ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erşan Kartal, Serhat Büker, Sinem Tetik

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam xx 5, Wright xx 16, Pako Cruz xxx 22, Kairys xx 10, Leissner xxx 20, Efe Beşok x, Ekrem Sancaklı xx 3, Harun Apaydın x, Akif Egemen Güven xxx 15, Macura xx 10, Berke Aygündüz x, Ali Tuncer x 2

Anadolu Efes: Singleton JR x 3, Doğuş Balbay xx 3, Tolga Geçim x 1, Buğrahan Tuncer x 8, Dunston xx 5, Shane Larkin xx 8, Erten Gazi x 3, Musa Dzanan xxx 18, Sertaç Şanlı xxx 13, Pleiss xx 12, James Anderson x 7, Yiğitcan Saybir xx 4

1. Periyot: 22-24 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 52-51 (HDI Sigorta Afyon Belediyespor lehine)

3. Periyot: 72-58 (HDI Sigorta Afyon Belediyespor lehine)

(Mevlüt Tınas/İHA)

Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 103 - Anadolu Efes: 85
Basketbol Süper Ligi: HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 103 - Anadolu Efes: 85

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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