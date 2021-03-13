Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79

13.03.2021 15:34 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:42
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a 69-79'luk skorla yenildi.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde karşılaştığı Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'a 69-79'luk skorla yenildi. Bu skorla Aliağa Petkim Spor ligde 9. yenilgisini alırken, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor 6. galibiyetini aldı.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Erşan Kartal xx, Ali Serkan Emlek xx, Mehmet Şahin xx

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray xxx 16, Ege Arar x 2, Sarunas Vasiliauskas xx 6, Thomas Wimbush xx 7, Ian Hummer xx 14, Yiğitcan Turna x, Okben Ulubay xx 9, Stephen Zack xxx 12, Canberk Kus x, Dorukhan Engindeniz x 3

Başantrenör: Kestutis Kemzura

Lokman Hekim Fethiye Belediye Spor: Ricardo Ledo xxx 30, Robert Alfonzo Johnson Jr xxx 15, Firat Töz x, Erdem İlter x, Abdul Malik Abu xx 6, Caner Ercan x, Mustafa Baştürk x, Elgin Rashad Cook xxx 11, Sercan Ergin xxx 9, Darion Ray Atkins xx 8

Başantrenör: Alkim Ay

1. Periyot: 16-17 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)

Devre: 29-34 (Lokman Hekim Fethiye Belediyespor lehine)

3. Periyot: 53-52 (Aliağa Petkim Spor lehine) - İZMİR

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim Spor: 69 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 79

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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