Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Anadolu Efes'e 71-75'lik skorla mağlup oldu.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Anadolu Efes'e 71-75'lik skorla mağlup oldu.
Salon: Enka Spor
Hakemler: Mehmet Keser Atar xx, Serkan Emlek xx, Cağrı Hekimoğlu xx
Aliağa Petkim: Kendrick John Ray xxx 13, Boran Güler xxx 12, Yiğitcan Turna xx 8, Ege Arar xx 6, Hakan Yapar x 2, Thomas Wimbush x 5, Stephen Zack xx 7, Ian Hummer xxx 13, Dorukhan Engindeniz x 5, Canberk Kus x
Başantrenör: Kestutis Kemzura
Anadolu Efes : Shane Larkin xx 9, Rodrıgue Beauboıs xxx 10, Chrıstopher Singleton xx 8, Sertaç Şanlı x, Doğuş Balbay xx 3, Adrıen Rene Moerman xx 5, Buğrahan Tuncer xxx 10, Tolga Geçim x 4, Vasılıje Mcıc xxx 8, Bryant Dunstton xxx 18
Başantrenör: Ergin Ataman
1. Periyot: 20-30 (Anadolu Efes lehine)
Devre: 30-48 (Anadolu Efes lehine)
3. Periyot: 53-60 (Anadolu Efes lehine)
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı