Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
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Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75

06.12.2020 15:08 | Son Güncelleme: 06.12.2020 15:40
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Anadolu Efes'e 71-75'lik skorla mağlup oldu.

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Aliağa Petkim, evinde karşılaştığı Anadolu Efes'e 71-75'lik skorla mağlup oldu.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Mehmet Keser Atar xx, Serkan Emlek xx, Cağrı Hekimoğlu xx

Aliağa Petkim: Kendrick John Ray xxx 13, Boran Güler xxx 12, Yiğitcan Turna xx 8, Ege Arar xx 6, Hakan Yapar x 2, Thomas Wimbush x 5, Stephen Zack xx 7, Ian Hummer xxx 13, Dorukhan Engindeniz x 5, Canberk Kus x

Başantrenör: Kestutis Kemzura

Anadolu Efes : Shane Larkin xx 9, Rodrıgue Beauboıs xxx 10, Chrıstopher Singleton xx 8, Sertaç Şanlı x, Doğuş Balbay xx 3, Adrıen Rene Moerman xx 5, Buğrahan Tuncer xxx 10, Tolga Geçim x 4, Vasılıje Mcıc xxx 8, Bryant Dunstton xxx 18

Başantrenör: Ergin Ataman

1. Periyot: 20-30 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 30-48 (Anadolu Efes lehine)

3. Periyot: 53-60 (Anadolu Efes lehine)

-İHA-

Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75
Basketbol Süper Ligi: Aliağa Petkim: 71- Anadolu Efes : 75

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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