Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroLeague farkı ne? Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroLeague'den büyük mü?

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), FIBA'nın Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlediği uluslararası basketbol turnuvasıdır. Euroleague Basketball'un en üst düzey ligi EuroLeague'in doğrudan rakibi olması amaçlanan turnuvanın ilki 2016-17 sezonunda gerçekleştirildi. Peki, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve EuroLeague farkı ne? Basketbol Şampiyonlar Ligi, EuroLeague'den büyük mü?

BASKETBOL ŞAMPİYONLAR LİGİ VE EUROLEAGUE FARKI NE?

Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL), FIBA'nın Avrupa basketbol kulüpleri arasında düzenlediği uluslararası basketbol turnuvasıdır. Euroleague Basketball'un en üst düzey ligi EuroLeague'in doğrudan rakibi olması amaçlanan turnuvanın ilki 2016-17 sezonunda gerçekleştirildi.

Ekim 2015'te FIBA, 16 takımın lig usulüyle oynayacağı bir turnuva önererek Avrupa'nın bir numaralı turnuvasında kontrolü ele alma girişiminde bulundu. Buna göre sekiz takıma da turnuvaya doğrudan katılma garantisi sunulacaktı. Avrupa kulüpleri turnuva formatını kabul ettiler ancak Euroleague Basketball bünyesinde devam etme kararı aldılar. Bunun üzerine FIBA sportif başarıya dayalı yeni bir basketbol kulüp şampiyonası düzenleyeceğini duyurdu.

Turnuvanın normal sezonu 40 takımdan oluşmaktadır. Bunlardan 32'si doğrudan turnuvaya katılırken 8'i eleme turları sonucunda belirlenir. Normal sezondaki 40 takım sekizerli beş gruba ayrılır. Gruplarda ilk dörde girenler ile en iyi dört grup beşincisi dahil toplam 24 takım playoff turuna yükselirken grubunu 5. ve 6. sırada tamamlayanlar mücadeleye daha düşük seviyedeki FIBA Avrupa Kupası'nda devam ederler.

BCL'de playoff turu iki aşamadan oluşmaktadır. Grup liderleri ve grubunu ikinci sırada tamamlayan takımlar arasında yapılan sıralamada ilk üçe girenler (toplam sekiz takım) doğrudan 16 takımlı tura katılır. Diğer gruptan çıkan takımlar (16 takım) ilk tur adı verilen ön elemeye girer. Bu turda başarılı olan sekiz takım da 16 takımlı tura katılır. Bu turlar ve çeyrek final çift maçlı eleme formatında oynanır. Çeyrek finalden yükselen dört takım dörtlü finalde mücadele eder.