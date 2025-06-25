Basketbol şampiyon kim oldu?

Basketbol şampiyon kim oldu?
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk ediyor. Peki, Basketbol şampiyon kim oldu?

İki ekip, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında,Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaşıyor. Peki, Basketbol şampiyon kim oldu?

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko,Beşiktaş Fibabanka'yı konuk ediyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetiyor.

FENERBAHÇE BEKO BEŞİKTAŞ CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka arasındaki Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, Bein Sports 5, beIN Sports Haber kanallarından canlı maç izlenebilecek. beIN Sports Haber, Digiturk 85, Kablo TV 223 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet

Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka Maçı, 25 Haziran Çarşamba günü oynanacak. Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Fibabanka Maçı, saat 20:30 başladı.

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka, karşı karşıya geleceği Basketbol Süper Ligi Play-Off Final maçı, İstanbul'da, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu Stadyumu'nda oynanıyor.

Basketbol şampiyon kim oldu?

BASKETBOL ŞAMPİYON KİM OLDU?

Ev sahibi olduğu ilk iki maçı 94-76 ve 84-76'lık skorlarla kazanan Fenerbahçe Beko, seride 2-0 üstünlüğü eline almıştı. Daha sonra Beşiktaş Fibabanka, üçüncü karşılaşmada konuk ettiği rakibini 98-77 yenerek seride durumu 2-1'e getirse de sarı-lacivertliler, dün oynanan dördüncü müsabakayı 91-87 kazandı ve seriyi 3-1 yaptı.

Fenerbahçe Beko, yarın taraftarı önünde de galip gelmesi durumunda 12. şampiyonluğuna ulaşacak.

Ligde normal sezonu ikinci basamakta tamamlayan Beşiktaş Fibabanka ise deplasmanda iki, sahasında ise kaybettiği bir maçın ardından yarın kazanarak seriyi altıncı karşılaşmaya taşımaya çalışacak.

Dört galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride yarınki mücadeleyi Beşiktaş Fibabanka'nın kazanması halinde altıncı maç, 27 Haziran Cuma günü saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak.

Fenerbahçe Beko Beşiktaş Fibabanka serisi henüz sona ermedi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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