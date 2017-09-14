Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has



Hakemler: Şeyhmuz Melek, Tunca Evcil, Cemil Uygül



AGÜ Spor: Janset 3, Dila Aşkın 8, Nilay Kartaltepe 5, Melis Gülcan 17, Gülşah Duman 6, Halime Vural 10, Miljkovic 5, İlknur Yıldızhan 8, Page 8, Gizem Sezer 10, Marginean 7, Cansu Çolak 2



Adana ASKİ: Ceyda Sinan 7, Ezgi Manlacı 3, Lucie Melek Bouthors 11, Rana Derin 21, Yağmur Sarı 1, Öykü Taşkın 7, Melike Bakırcıoğlu, Bircan Gökdemir 14



1. periyot: 28-17



Devre: 58-32



3. Periyot: 76-47



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde AGÜ Spor, Adana ASKİ'yi, 89-64 yendi.