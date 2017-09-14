Basketbol: Kadınlar Erciyes Kupası

Salon: Kadir Has



Hakemler: Murat Tunç, Murat Arıkanlı, Salih Serkan Koçak



İstanbul Üniversitesi: Ibekweke 17, Miray Köse 3, Ayşe Okul 6, Eylül Minez 4, Kardelen Gezgin 8, Neslişah Cora 6, İlayda Güner 21, Vanloo 8, Melten Topaloğlu 2



Bornova Beckerspor: Asena Yalçın 11, Snow 21, Şaziye İvegin Üner 19, Sena Avşar 2, Yeliz Doğan 6, Özge Karataş, Knezevic 11, Kübra Erat 3, Emel Türkyılmaz 8



1.Periyot: 19-17



Devre: 35-44



3. Periyot: 53-60



Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Abdullah Gül Üniversitesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenen Erciyes Kupası'nın ikinci gününde Bornova Beckerspor, İstanbul Üniversitesi'ni, 81-75 yendi.