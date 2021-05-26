Basketbol: Hazırlık maçı
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Basketbol: Hazırlık maçı

Basketbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha - Haberler | Spor

Salon: Sinan ErdemHakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge ŞentürkRusya: Musina 8, Vadeeva 15, Shilova 5, Komarova 4, Levchenko 9, Glanti 7, Ogun 7, Kurilchuk 6, Goldyreva 4, Shabanova 4, Shabanova 4, Fedorenkova 3, Shtanko 2Belarus: Rytsikava, Ziuzkova, Malashka 5, Popova 8, Asper...

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Keseratar, Kaan Büyükçil, Özge Şentürk

Rusya: Musina 8, Vadeeva 15, Shilova 5, Komarova 4, Levchenko 9, Glanti 7, Ogun 7, Kurilchuk 6, Goldyreva 4, Shabanova 4, Shabanova 4, Fedorenkova 3, Shtanko 2

Belarus: Rytsikava, Ziuzkova, Malashka 5, Popova 8, Asper 9, Verameyenka 6, Vasilevich 5, Harbachova 2, Karasevich 1, Brych, Inkina

1. Periyot: 20-10

Devre: 42-25

3. Periyot: 61-32

İspanya ile Fransa'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası'na katılacak Rusya Kadın Basketbol Milli Takımı, hazırlık maçında Belarus'u 74-36 yendi.

Mücadelenin ilk periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Periyodun ortalarından itibaren oyun üstünlüğünü sağlayan Rusya ilk çeyreği 20-10 önde tamamladı. İkinci çeyreğin ilk 3 dakikasında 6-0'lık seriyle başlayan Rusya farkı artırarak devreye 42-25 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte arayı iyice açan Rusya, mücadelenin bu bölümünü 61-32'yle geçerken karşılaşmadan 74-36 galip ayrıldı.

FIBA 2021 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın hazırlık maçında Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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