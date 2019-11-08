Basketbol: Haftanın programı

08.11.2019 09:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 09:26

ING Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta karşılaşmaları oynanacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 5. hafta, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 7. hafta müsabakaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu dört ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Pınar Karşıyaka (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 Frutti Extra Bursaspor-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (TOFAŞ)

17.30 Galatasaray Doğa Sigorta-Darüşşafaka Tekfen (Sinan Erdem)

20.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Teksüt Bandırma (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

10 Kasım Pazar:

13.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-TOFAŞ (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15.15 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş Sompo Sigorta (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.30 Gaziantep Basketbol-Anadolu Efes (Şahinbey)

20.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Gelecek Koleji Çukurova Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

13.30 Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Ankara)

14.00 İzmit Belediyespor-OGM Ormanspor (Kocaeli Atatürk)

15.15 Galatasaray-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Ahmet Cömert)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.30 Fenerbahçe Öznur Kablo-BOTAŞ (Metro Enerji)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bornova Belediyespor-Yalovaspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Kalıcı Konutlar Merkez)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Mamak Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Basket (Kurtdereli)

16.00 Konyaspor-Petkimspor (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Gemlik Basketbol (Mustafa Dağıstanlı)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

13.30 Nesibe Aydın-Yalova VİP (TOBB ETÜ)

17.30 İstanbul Üniversitesi-Antalya 07 Basketbol (Ahmet Cömert)

18.00 Urla Belediyespor-Bursa Büyükşehir (12 Eylül)

Yarın:

13.00 Mardin Büyükşehir Başak-Emlak Konut (Yeni Artuklu)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-BOTAŞ Gelişim (Edremit)

16.00 Sakarya Yükseliş-Bayraklı Belediyesi (Sakarya)

10 Kasım Pazar:

14.00 Fenerbahçe Gelişim-1881 Düzce Belediyespor (Metro Enerji)

17.00 Bosna 34-Mersin Üniversitesi (Lüleburgaz Belediyesi Yıldızlar Akademisi)

Kaynak: AA