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Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin play-in ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına 76-69 yenildi.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin play-in ilk maçında Pınar Karşıyaka, deplasmanda İspanya'nın Lenovo Tenerife takımına 76-69 yenildi.

Tenerife Adası'ndaki Santiago Martin Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, mücadelenin ilk çeyreğini 19-16 önde tamamladı. İkinci periyotta iyi hücum yapan Pınar Karşıyaka, devre arasına 40-37 önde girdi.

Çekişmeli geçen üçüncü çeyrek, 54-52 Lenovo Tenerife üstünlüğüyle sona erdi. Son periyotta daha az hata yapan İspanya temsilcisi, müsabakadan 76-69 galip ayrıldı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin son 16 turu grup aşamasına kalacağı eşleşmenin ikinci müsabakası, 18 Ocak Salı İzmir'de yapılacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor Haberleri

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