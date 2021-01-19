Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

19.01.2021 23:55 | Son Güncelleme: 19.01.2021 23:58
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 78-59 mağlup etti.

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu maçında Galatasaray, Fransa'nın Basket Landes takımını 78-59 mağlup etti.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, Basket Landes ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 17-11 geride tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, devre arasına 34-27 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Galatasaray, üçüncü periyodunu 57-44 önde kapattığı karşılaşmayı 78-59'luk skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar böylece, grupta oynadığı dördüncü maçta ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Mesut Özil Erol Bulut Mesut Bakkal Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Hastane
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 23:58:25. #1.15#
title