Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
AA / İsmail Şen - Haberler | Spor
Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Hrvoje Cavar (Hırvatistan), Maksim Zhitlukhin (Rusya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)Elazığ İl Özel İdare: Nur Nihan Dabakoğlu 4, Morgan 10, Pulliam 12, Razheva 21, Melike Yalçınkaya 14, Şuğranur Hatice Sönmez, Esma Türk, Nisa Yalçın 4ACS Sepsi-SIC:...
ELAZIĞ (AA) - Salon: Çimentaş İl Özel İdare
Hakemler: Hrvoje Cavar ( Hırvatistan ), Maksim Zhitlukhin ( Rusya ), Milosav Kaludjerovic ( Karadağ )
Elazığ İl Özel İdare: Nur Nihan Dabakoğlu 4, Morgan 10, Pulliam 12, Razheva 21, Melike Yalçınkaya 14, Şuğranur Hatice Sönmez, Esma Türk, Nisa Yalçın 4
ACS Sepsi-SIC: Catinean, Fraser 32, Ghizila 8, Pasic 21, Wallace 10, Orban, Podar
1. Periyot: 11-20
Devre: 37-34
3. Periyot: 49-53
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına 71-65 mağlup oldu.