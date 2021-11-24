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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / İsmail Şen - Haberler | Spor
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Çimentaş İl Özel İdareHakemler: Hrvoje Cavar (Hırvatistan), Maksim Zhitlukhin (Rusya), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)Elazığ İl Özel İdare: Nur Nihan Dabakoğlu 4, Morgan 10, Pulliam 12, Razheva 21, Melike Yalçınkaya 14, Şuğranur Hatice Sönmez, Esma Türk, Nisa Yalçın 4ACS Sepsi-SIC:...

ELAZIĞ (AA) - Salon: Çimentaş İl Özel İdare

Hakemler: Hrvoje Cavar ( Hırvatistan ), Maksim Zhitlukhin ( Rusya ), Milosav Kaludjerovic ( Karadağ )

Elazığ İl Özel İdare: Nur Nihan Dabakoğlu 4, Morgan 10, Pulliam 12, Razheva 21, Melike Yalçınkaya 14, Şuğranur Hatice Sönmez, Esma Türk, Nisa Yalçın 4

ACS Sepsi-SIC: Catinean, Fraser 32, Ghizila 8, Pasic 21, Wallace 10, Orban, Podar

1. Periyot: 11-20

Devre: 37-34

3. Periyot: 49-53

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu 5. hafta karşılaşmasında Elazığ İl Özel İdare, sahasında Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına 71-65 mağlup oldu.

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

AA / İsmail Şen - Spor Haberleri

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