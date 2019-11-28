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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya Hakemler: Mlosav Kaludjerovic (Karadağ), Javier Torres Sanchez (İspanya), Ori Shalhavi (İsrail)Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 1, Özge Yavaş 7, Gajic 18, Peters 6, Magarity 16, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 2, Ben Abdulkader 30, Tuğba Oral MBK Ruzomberok:...

28.11.2019 20:04 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:20
Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya


Hakemler: Mlosav Kaludjerovic (), Javier Torres Sanchez (), Ori Shalhavi (İsrail)

: Asena Yalçın 1, Özge Yavaş 7, Gajic 18, Peters 6, Magarity 16, Gülşah Gümüşay, Gizem Başaran 2, Ben Abdulkader 30, Tuğba Oral


MBK Ruzomberok: Williams, Turudic 13, Havranova, Mistinova 13, Fekete 27, Moravcikova 2, Kelcikova 2, Yatskovets 20, Dudasova 2

1. Periyot: 24-14

Devre: 42-32

3. Periyot: 60-49

Basketbolda, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın 5. haftasında D Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Slovakya'nın MBK Ruzomberok takımını sahasında 80-79 yendi. Grupta son maçlar öncesi Hatay Büyükşehir Belediyespor, aldığı bu galibiyetle bir üst tura yükselmeyi garantiledi.

Kaynak: AA
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