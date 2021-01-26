Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası
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Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

26.01.2021 17:35 | Son Güncelleme: 26.01.2021 17:38
Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

Salon: BJK AkatlarHakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Gellert Kapitany (Macaristan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)CSU Sibiu: Addison 13, Williams 16, Tohatan 12, Philmore 24, Torok 7, Hardy 7, Jackson 7, Lutete IV 2, JohnsonBC Balkan: Dimitrov 11, Jordan 13, Balaban 8, Chambers 14, Minkov...

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Sergei Beliakov (Rusya), Gellert Kapitany (Macaristan), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

CSU Sibiu: Addison 13, Williams 16, Tohatan 12, Philmore 24, Torok 7, Hardy 7, Jackson 7, Lutete IV 2, Johnson

BC Balkan: Dimitrov 11, Jordan 13, Balaban 8, Chambers 14, Minkov 5, Avramov 16, Agee 8, Grozev

1.Periyot: 30-18

Devre: 53-41

3.Periyot: 76-57

Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Icrypex'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen D Grubu karşılaşmasında Romanya'nın CSU Sibiu takımı, Bulgaristan'ın Balkan Basket ekibini 88-75 yendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ökkeş Ejderha

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