Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

20.11.2019 23:26 | Son Güncelleme: 20.11.2019 23:26

Pınar Karşıyaka Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası E Grubu 5. maçında deplasmanda Hollanda temsilcisi Donar'ı 79-62 mağlup etti.

Groningen kentindeki MartiniPlaza'da oynanan ve ev sahibi ekibin ilk çeyreğini 16-12 önde geçtiği maçın devresi 31-31 berabere sona erdi.

Mücadelede üstünlüğü ele geçiren ve son periyoda 51-47 önde giren Pınar Karşıyaka, salondan 79-62 galip ayrıldı.

Grupta lider durumda bulunan ve rakibini İzmir'de 77-57 mağlup eden yeşil-kırmızılı ekip, bu maçtan da galibiyetle ayrılarak grup liderliğini ve üst turu garantiledi.

Kaynak: AA