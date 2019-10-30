Basketbol: FIBA Erkekler Avrupa Kupası

30.10.2019 22:08

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

Hakemler: Ciprian Stoica (Romanya), Alexandre Deman (Fransa), Milosav Kaludjerovic (Karadağ)

Pınar Karşıyaka: Triche 2, Taylor 16, Morgan 5, Nusret Yıldırım 12, Metecan Birsen 9, Yunus Sonsırma, Semih Erden 4, Onuralp Bitim 14, Kennedy 7, M'Baye 8, Adem Bona

Donar: Love 5, Hammink 12, Koenis 6, Thomas 10, Williams 11, Freeman 6, Dourisseau 2, McCharty 3, Taylor 2

1. Periyot: 16-11

Devre: 33-27

3. Periyot: 56-39

Beş faulle çıkan: 35.17 Nusret Yıldırım (Pınar Karşıyaka)

Basketbolda FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu ikinci haftasında Pınar Karşıyaka, Hollanda ekibi Donar'ı 77-57 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekip gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Müsabakaya Williams'ın etkili oyunuyla başlayan konuk ekip ilk 5 dakikayı 7-2 üstün geçti. Metecan Birsen ve Taylor'un basketleriyle 7. dakikada 7-7 eşitliği yakalayan Pınar Karşıyaka, Kennedy'nin faul atışında bulduğu sayıyla 8. dakikada 10-9 üstünlük kurdu. Kennedy ve Onuralp Bitim'in sayılarıyla farkı arttıran yeşil-kırmızılı ekip periyodu 16-11 önde tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta 15. dakikayı 25-18 üstün geçen Pınar Karşıyaka devrenin bitimine 2 dakika kala Semih Erden'in smaç basketiyle farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 32-24. Yeşil-kırmızılı ekip, devreyi 33-27 üstün bitirdi.

Üçüncü periyodun başında hücumda sayı üretmekte zorlanan Pınar Karşıyaka rakibinin farkı 2 sayıya indirmesine engel olamadı: 34-32. Daha sonra 8-0'lık seri yakalayan yeşil-kırmızılı ekip, Taylor ve M'Baye ile etkili olduğu bölümde farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 48-34. Son bölümde farkı arttıran Pınar Karşıyaka, periyodu 17 sayı farkla 56-39 galip tamamladı.

Son periyotta 35. dakikada farkı 22 sayıya (65-43) yükselten Pınar Karşıyaka, üstünlüğünü sürdürdüğü müsabakadan 77-57 galip ayrıldı.

Kaynak: AA