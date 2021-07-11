Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde düzenlenen FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, klasman maçında Avustralya'yı 56-52 yenerek turnuvayı 9. sırada tamamladı.