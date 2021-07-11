Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası
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Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası

Basketbol: FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Dünya Kupası
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde düzenlenen FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, klasman maçında Avustralya'yı 56-52 yenerek turnuvayı 9. sırada tamamladı.

Letonya'nın Riga ve Daugavpils şehirlerinde düzenlenen FIBA 2021 19 Yaş Altı Erkekler Basketbol Dünya Kupası'nda mücadele eden Türkiye, klasman maçında Avustralya'yı 56-52 yenerek turnuvayı 9. sırada tamamladı.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Riga Olympic Center'da oynanan maça ay-yıldızlılar Berkay Yılmaz, Sarper David Mutaf, Tibet Görener, Adem Bona ve Furkan Haltalı beşiyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 24-24'lük eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda rakibine üstünlük kurmayı başaran milliler, maçı 56-52 kazandı ve organizasyonda 9. oldu.

Milli takımda Avustralya karşısında Sarper David Mutaf 12, Yiğit Onan 11 ve Adem Bona 9 sayı kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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