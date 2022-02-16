Pınar Karşıyaka: 87-64 - Haberler
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Pınar Karşıyaka: 87-64

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka: 87-64

SALON: Sinan ErdemHAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı HekimoğluANADOLU EFES: Pleiss 20, Micic 12, Moerman 10, Bryant 1, Beaubois 5, Buğrahan Tuncer, Yiğitcan Saybir 11, Larkin 16, Egemen Güven 6, Doğuş Balbay, Erten Gazi 6PINAR KARŞIYAKA: Tyus 10,Taylor 2, Colson 13,...

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Özlem Yalman, Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu

ANADOLU EFES: Pleiss 20, Micic 12, Moerman 10, Bryant 1, Beaubois 5, Buğrahan Tuncer, Yiğitcan Saybir 11, Larkin 16, Egemen Güven 6, Doğuş Balbay, Erten Gazi 6

PINAR KARŞIYAKA: Tyus 10,Taylor 2, Colson 13, Burak Yıldızlı, Yunus Sonsırma, Can Korkmaz 10, Roll 2, Berkan Durmaz 6, M'Baye 21, Mahir Ağva

1'İNCİ PERİYOT: 25-12

DEVRE: 56-29

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-46

Bitci Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Anadolu Efes, Pınar Karşıyaka'yı 87-64 mağlup ederek Dörtlü Final'de Darüşşafaka ile eşleşti.


- İstanbul
Pınar Karşıyaka: 87-64

Pınar Karşıyaka: 87-64

Pınar Karşıyaka: 87-64

Pınar Karşıyaka: 87-64

Demirören Haber Ajansı - Spor

Buğrahan Tuncer, Egemen Güven, Yunus Emre, Gazi, Spor, Haberler

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