Başkentteki kadın basketbol turnuvası sona erdi

ÇANKAYA, ANKARA (AA) - Çankaya Üniversitesinin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen "25. Yıl Kadın Basketbol Turnuvası" sona erdi.

Çankaya Üniversitesi Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Balgat Yerleşkesi'ndeki Olimpik Spor Salonu'nda oynanan turnuvada altı maç oynandı.

BOTAŞ'ın şampiyon olduğu turnuvada, OGM Ormanspor ikinci, Çankaya Üniversitesi üçüncü, Antalya 07 Basketbol ise dördüncü sırayı aldı.

Organizasyon, düzenlenen madalya töreni ile tamamlandı.